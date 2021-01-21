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Минай подписал центрбека из Беларуси и опорника из Первой лиги
Закарпатцы активничают на трансферном рынке
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Закарпатский клуб объявил о подписании очередных новичком, которыми стали опорный полузащитник Александр Петрусенко и центрбек Алексей Ковтун.
Условия соглашений клуб не сообщает.
25-летний Ковтун является воспитанником киевского "Динамо", где выступал за команду U-19. Далее перешел в харьковский "Металлист", затем продолжил карьеру в "Полтаве" и львовских "Карпатах". В 2018-м году Ковтун перебрался в Беларусь, где сначала поиграл за "Минск", а последний свой сезон защитник провел в команде "Рух" из Бреста.
22-летний Петрусенко также является воспитанник киевского "Динамо", где играл за юношеские команды и дубль. В октябре 2019-го года перешел в перволиговский "Горняк-Спорт", цвета которого и защищал до недавнего момента.
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