Минай подписал центрбека из Беларуси и опорника из Первой лиги

" Минай " продолжает активно работать на трансферном рынке.

Закарпатский клуб объявил о подписании очередных новичком, которыми стали опорный полузащитник Александр Петрусенко и центрбек Алексей Ковтун.

Условия соглашений клуб не сообщает.

25-летний Ковтун является воспитанником киевского "Динамо", где выступал за команду U-19. Далее перешел в харьковский "Металлист", затем продолжил карьеру в "Полтаве" и львовских "Карпатах". В 2018-м году Ковтун перебрался в Беларусь, где сначала поиграл за "Минск", а последний свой сезон защитник провел в команде "Рух" из Бреста.

22-летний Петрусенко также является воспитанник киевского "Динамо", где играл за юношеские команды и дубль. В октябре 2019-го года перешел в перволиговский "Горняк-Спорт", цвета которого и защищал до недавнего момента.