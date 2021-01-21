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Корниенко: Молодцы, что не проиграли, но плохо, что не победили

Премьер-лига
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Горняки сыграли в Турции свой первый спарринг

Корниенко: Молодцы, что не проиграли, но плохо, что не победили
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Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал итог спарринга с "Лехом" (1:1).

"Это первая игра, мы сейчас находимся в тяжеленьком состоянии, только недавно начали работать. Только начинаем вспоминать все свои наработки, где-то что-то новое появилось. Вся команда старается. Молодцы, что не проиграли, но плохо, что не победили. Старались выполнять то, что сказал главный тренер.

Конечно, победа нужна была сегодня. Победа – это привычное состояние для "Шахтера". На каждый матч надо выходить и побеждать, как в ЛЧ, так и в УПЛ и спаррингах. Без разницы. Установкой было выходить и играть в свой футбол. У нас и новое появилось, мы пробуем это делать. Где-то получается, где-то – нет.

В пропущенном голе есть и моя ошибка, надо было сыграть уже. У меня был игрок справа и слева, я не разобрался, куда мне идти. Ничего, все проходят через ошибки. Надо исправляться и работать дальше.

Восстановление после травмы прошло нормально. Пропустил 2 месяца, тяжеловато. Но для этого и есть сборы, чтобы набирать физические кондиции. Впереди много тренировок и матчей, я еще наберу", – сказал Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лех (Познань) Виктор Корниенко
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