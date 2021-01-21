Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корниенко: Молодцы, что не проиграли, но плохо, что не победили
Горняки сыграли в Турции свой первый спарринг
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал
"Это первая игра, мы сейчас находимся в тяжеленьком состоянии, только недавно начали работать. Только начинаем вспоминать все свои наработки, где-то что-то новое появилось. Вся команда старается. Молодцы, что не проиграли, но плохо, что не победили. Старались выполнять то, что сказал главный тренер.
Конечно, победа нужна была сегодня. Победа – это привычное состояние для "Шахтера". На каждый матч надо выходить и побеждать, как в ЛЧ, так и в УПЛ и спаррингах. Без разницы. Установкой было выходить и играть в свой футбол. У нас и новое появилось, мы пробуем это делать. Где-то получается, где-то – нет.
В пропущенном голе есть и моя ошибка, надо было сыграть уже. У меня был игрок справа и слева, я не разобрался, куда мне идти. Ничего, все проходят через ошибки. Надо исправляться и работать дальше.
Восстановление после травмы прошло нормально. Пропустил 2 месяца, тяжеловато. Но для этого и есть сборы, чтобы набирать физические кондиции. Впереди много тренировок и матчей, я еще наберу", – сказал Корниенко.
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер Солигорск: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- "Это не позор". Зидан – о вылете Реала из Кубка от команды третьего по рангу дивизиона Испании
- Манчестерские гранды не отдают лидерство, Ливерпуль - четвертый. Таблица АПЛ 2020/21
- Степаненко назвал поражение Шахтера, которое стало самым большим шоком в карьере
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место