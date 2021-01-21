Карас: Луческу даст каждому игроку почувствовать доверие тренера

Ассистент главного тренера "Динамо" Эмилиан Карас прокомментировал второй контрольный поединок киевлян на сборе в ОАЭ против солигорского "Шахтера" (2:0).

- С нашей стороны была хорошая игра – ребята хорошо двигались и в первом, и во втором тайме, хорошо контролировали мяч и диктовали свои условия. К сожалению, в первом тайме мы создали очень мало моментов, хотя мяч до штрафной площади соперника доводили, но дальше не рисковали – не подавали и не простреливали. Над этим нужно поработать.

Во втором тайме действовали активнее, лучше подавали угловые, зарабатывали стандарты, хорошо выходили из защиты в контратаки, могли забить еще. По большому счету оба тайма прошли под нашу диктовку, мы сыграли неплохой матч.

- Пара центральных защитников Попов и Сирота экспериментальная?

- Мирча Луческу на утренней разминке сказал, что у нас запасных игроков нет – все основные, и что будем играть смешанным составом, так что у всех будет игровое время и возможность проявить себя, как, например, сделал Клейтон. Луческу даст каждому игроку почувствовать доверие тренера. Повторюсь, говорить об основе и запасе не приходится.

- Как оцените исполнение Клейтона в моменте, когда он забивал мяч?

- Цыганков хорошо исполнил подачу с углового на дальнюю штангу, Кендзера удачно сбросил мяч. Словом, сыграли роль командные взаимодействия, чего не хватало в первом тайме. Хотя до перерыва мяч мы контролировали даже лучше, чем после него, но, к сожалению, доходя до штрафной площади, не рисковали: не играли в свободные зоны или за спину защитникам соперника и не искали путь к воротам, поэтому и не создали моменты. Во втором тайме с этим было получше: были хорошие атаки с хорошими взаимодействиями игроков и отличные комбинации. То есть, в плане создания моментов и реализации получалось гораздо лучше. Также отметил бы хорошее движение и игру Влада Супряги.

- С чем связан выход Миколенко в зону полузащиты во втором тайме?

- С тем, что Андриевский сыграл первый тайм и чуть больше половины второго. Чтобы распределить нагрузку более равномерно, Луческу выпустил Миколенко. Не знаю, играл ли он на этом месте раньше, но у нас футболисты должны уметь играть на любой позиции.

- Как оцените дебют Ваната за первую команду "Динамо"?

- Луческу хотел его выпустить и раньше, но сложно менять футболиста, который играет всего 45 минут. Ванат – очень талантливый парень, против "Шахтера" он вышел и первым же касанием мог забить. У него все впереди, самое главное, чтобы продолжал работать, тренироваться, расти. Все зависит от него. Главный тренер всегда будет доверять молодым и не только – главное, чтобы они оправдывали это доверие.

- Как изменились планы команды в связи с отменой третьего контрольного матча с "Аджманом"?

- Работа по поиску замены соперника ведется, но, если никого не найдем, сыграем двухсторонку между собой или просто проведем тренировки. Все будет зависеть от организаторов и от того, как главный тренер оценит состояние наших игроков и решения, которое он примет.

- С чем связано отсутствие Вербича в заявке?

- Вербич и Бэлуцэ должны сделать МРТ. Накапливается усталость – это нормально для ежедневных двухразовых тренировок на сборах.