Нуриев: Не нравятся высказывания про игроков, которые едут играть в Россию

Форвард "Миная" Анатолий Нуриев поделился мнением об украинских футболистах, которые играют в России.

"Мне не нравится вот это "не смотри на идиота", когда вы кидаете, как украинский игрок едет играть в Россию (речь о паблике "Брутальний футбол" – прим.). Не знаю просто, в чем смысл. Вы делаете плохую рекламу человеку, который поехал в Россию играть, но это его жизнь.

Да, у нас тяжелые отношения с этой страной, однако это его выбор. Он едет туда, так как считает это нужным. Есть люди, которые считают, что это правильно, а кто-то против этого", – сказал Нуриев.