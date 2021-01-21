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Нуриев: Не нравятся высказывания про игроков, которые едут играть в Россию
Выбор каждого
Форвард "Миная" Анатолий Нуриев поделился мнением об украинских футболистах, которые играют в России.
"Мне не нравится вот это "не смотри на идиота", когда вы кидаете, как украинский игрок едет играть в Россию (речь о паблике "Брутальний футбол" – прим.). Не знаю просто, в чем смысл. Вы делаете плохую рекламу человеку, который поехал в Россию играть, но это его жизнь.
Да, у нас тяжелые отношения с этой страной, однако это его выбор. Он едет туда, так как считает это нужным. Есть люди, которые считают, что это правильно, а кто-то против этого", – сказал Нуриев.
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