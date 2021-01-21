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Нуриев: Не нравятся высказывания про игроков, которые едут играть в Россию

Премьер-лига
(2 голосов)

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Нуриев: Не нравятся высказывания про игроков, которые едут играть в Россию
Новина українською

Форвард "Миная" Анатолий Нуриев поделился мнением об украинских футболистах, которые играют в России.

"Мне не нравится вот это "не смотри на идиота", когда вы кидаете, как украинский игрок едет играть в Россию (речь о паблике "Брутальний футбол" – прим.). Не знаю просто, в чем смысл. Вы делаете плохую рекламу человеку, который поехал в Россию играть, но это его жизнь.

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Да, у нас тяжелые отношения с этой страной, однако это его выбор. Он едет туда, так как считает это нужным. Есть люди, которые считают, что это правильно, а кто-то против этого", – сказал Нуриев.

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В статье: ФК Минай Анатолий Нуриев
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Комментарии (4)
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vadbusko (Киев)
22.01.2021 в 00:10
Все правильно, выбор каждого. Например, быть или не быть предателем. Это же "его жизнь"...
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+1
-1
ffggpl (Харьков)
22.01.2021 в 00:13
Самое печальное в этом, что эти ,,заробітчане,, не понимают своего предательства и плюют в душу своему народу.
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0
-1
ffggpl (Харьков)
22.01.2021 в 00:09
Ничего, Анатолий, не переживайте - в футбол можно играть и без глубокого понимания ситуации в обществе. Ум и проницательность не самые, наверное, необходимые качества для футболиста.
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.01.2021 в 00:07
С этим тоже всё понятно, с удовольствием бы поехал в Нефтехимик Нижнекамск, если бы дали зарплату на 10 баксов больше, чем на Закарпатье.
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+2
-1


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