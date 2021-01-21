Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максим Чех: В этом году Мариуполь поборется за медали УПЛ
В соперниках - Десна, Заря и Ворскла
Арендованный у "Шахтера" полузащитник "
– "Мариуполь" – это крепкий середняк или команда, которая может побороться за медали УПЛ?
– В этом году, думаю, может. Маркевич пришел, стали больше играть в пас, мяч стараемся не бить куда попало. Нам не хватает завершения, но сейчас на сборах с этим как раз и работаем.
Наш главный конкурент? "Десна", "Заря", "Ворскла". Думаю, вот эти команды, они претендуют на лигу Европы и места повыше, – сказал Чех.
Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" с 11 очками идет на 9-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Коноплянка - вернулся, Тайсон - отсутствовал. Шахтер спасает ничью в матче с Лехом
- Олимпийского чемпиона посадили в тюрьму
- Динамо - Шахтер Солигорск: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Степаненко назвал поражение Шахтера, которое стало самым большим шоком в карьере
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место