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Максим Чех: В этом году Мариуполь поборется за медали УПЛ

Премьер-лига
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В соперниках - Десна, Заря и Ворскла

Максим Чех: В этом году Мариуполь поборется за медали УПЛ
Новина українською

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Мариуполя" Максим Чех рассказал о перспективах азовцев в весенней части УПЛ.

– "Мариуполь" – это крепкий середняк или команда, которая может побороться за медали УПЛ?

– В этом году, думаю, может. Маркевич пришел, стали больше играть в пас, мяч стараемся не бить куда попало. Нам не хватает завершения, но сейчас на сборах с этим как раз и работаем.

Наш главный конкурент? "Десна", "Заря", "Ворскла". Думаю, вот эти команды, они претендуют на лигу Европы и места повыше, – сказал Чех.

Напомним, что после осенней части сезона "Мариуполь" с 11 очками идет на 9-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Максим Чех
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