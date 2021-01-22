ПФК Львов проведет последний спарринг на Закарпатье, клуб показал обзор матча с Бужорой

Стало известно имя соперника, с которым ПФК "Львов" встретится в рамках заключительного дня закарпатского подготовительного этапа. Оппонентом станет местный любительский коллектив СК "Тячев". Встреча начнется в 12:00.

Сегодня, 22 января, завершается второй этап подготовки "сине-золотых львов" к возобновлению чемпионата в УПЛ. Сбор проходят на базе ФК "Мункач" вблизи Мукачево. После завершения закарпатского микроцикла подготовки команда отправится во Львов, у нее будет один выходной день. 24 января "горожане" отправятся в Турцию, где проведут заключительный этап подготовки к возобновлению официального сезона.

Читайте также ПФК Львов определился с тремя соперниками на сборе в Турции

Накануне, 19 января, львовяне провели спарринг с местными любителями клуба "Бужора" с Иршавы. Первый тайм контрольного матча начал состав, который более-менее известный болельщикам львовской команды. Из новичков в старте был лишь полузащитник Иван Брикнер. Во втором тайме состав львовян было изменен на 100%. На поле появилось немало новичков.

Если получили такую ​​уверенную победу, то закономерно, что впечатления от игры у меня хорошие. Стоит, впрочем, обратить внимание на то, что играли мы не против профессиональной команды. Соперникам действительно стоит отдать должное и поблагодарить за матч. Хотели, прежде всего, подвигаться для себя, в удовольствие. Это сделать удалось. Просмотрели потенциальных новичков, оценили функциональное состояние футболистов. В общем, игра выдалась полезной. Продолжаем подготовку, - отметил и.о. главного тренера "Львова" Виталий Шумский.

ПФК Львов - Бужора (Иршава) 11:2 (3:1)

ПФК "Львов" в 1 тайме: Костик, Якимец, Махмутович, Крушинский, Михоуби, Шина, Сабино, Брикнер, Казлаускас, Эрнест, Нич

ПФК "Львов" во 2 тайме: Игрок на просмотре, Романчук, Лобай, Бусько, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Фране, Грисьо, Захаркив, игрок на просмотре

На замену выходили: Топчий, Ременяк, Комарец, игрок на просмотре