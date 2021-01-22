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Десна с Коноплей в составе отправилась на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты улетят из Киева в Турцию на заключительный этап подготовки к весенней час

Десна с Коноплей в составе отправилась на сбор в Турцию
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Черниговская "Десна" сегодня отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает клуб.

В составе делегации входят новички - Денис Безбородько, минувшей осенью выступавший за "Александрию" и арендованный у донецкого "Шахтера" Владислав Вакула.

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Летит в Турцию и игрок национальной сборной Украины Ефим Конопля, права на него также принадлежат "горнякам".

Ранее команда Рябоконя провела свой товарищеский матч с "Диназом".

Десна с Коноплей в составе отправилась на сбор в Турцию - изображение 1
Десна с Коноплей в составе отправилась на сбор в Турцию - изображение 2
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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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sergkir
22.01.2021 в 10:59
А зачем Десна конопли набрала на сбор???
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