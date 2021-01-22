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Десна с Коноплей в составе отправилась на сбор в Турцию
Футболисты улетят из Киева в Турцию на заключительный этап подготовки к весенней час
Черниговская "
В составе делегации входят новички - Денис Безбородько, минувшей осенью выступавший за "Александрию" и арендованный у донецкого "Шахтера" Владислав Вакула.
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Летит в Турцию и игрок национальной сборной Украины Ефим Конопля, права на него также принадлежат "горнякам".
Ранее команда Рябоконя провела свой товарищеский матч с "Диназом".
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Источник:meta-ratings
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sergkir
22.01.2021 в 10:59
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