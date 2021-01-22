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Рух – русскоязычный? Тренер заявил, что Сигурдссон уже может найти общий язык с партнерами

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе Козловского говорят на русском или Рагнар так быстро выучил украинский?

Рух – русскоязычный? Тренер заявил, что Сигурдссон уже может найти общий язык с партнерами
Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык высказался в разговоре с ТК Футбол о подписании исландского защитника Рагнара Сигурдссона.

Мы выбираем игроков только с целью усилить команду. Надеемся, что Сигурдссон будет на передовых ролях в команде.

Он адаптирован к нашим реалиям, знает немного язык, на котором сможет коммуницировать с партнерами.

Напомним, что Рагнар Сигурдссон знает только русский язык, ведь выступал в нескольких тамошних клубах - оттуда и знаком с Фидыком.

При тренере Бакалове в "Рухе" основным языком общения был украинский, клуб хвастался тем, что ганский легионер Эрнест Антви тоже изучал украинский.

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В статье: Рагнар Сигурдссон УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Bush_Dima (Чернігів)
22.01.2021 в 10:38
Я в шоці від такої статті! Для чого таке писать? Якої реакції автор очікує? Нам зарез потрібно зненавидіти Рух, Федика чи Сигурдссона за те що вони розуміють російську мову?
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
22.01.2021 в 10:12
Федик то руський Іван) чо руський? бо з руху
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
22.01.2021 в 10:06
Чем больше языков человек знает, тем лучше. Все просто)
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+4
0


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