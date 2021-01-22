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Рух – русскоязычный? Тренер заявил, что Сигурдссон уже может найти общий язык с партнерами
В клубе Козловского говорят на русском или Рагнар так быстро выучил украинский?
Главный тренер львовского "
Мы выбираем игроков только с целью усилить команду. Надеемся, что Сигурдссон будет на передовых ролях в команде.
Он адаптирован к нашим реалиям, знает немного язык, на котором сможет коммуницировать с партнерами.
Напомним, что Рагнар Сигурдссон знает только русский язык, ведь выступал в нескольких тамошних клубах - оттуда и знаком с Фидыком.
При тренере Бакалове в "Рухе" основным языком общения был украинский, клуб хвастался тем, что ганский легионер Эрнест Антви тоже изучал украинский.
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