Рух – русскоязычный? Тренер заявил, что Сигурдссон уже может найти общий язык с партнерами

Главный тренер львовского " Руха " Иван Федык высказался в разговоре с ТК Футбол о подписании исландского защитника Рагнара Сигурдссона.

Мы выбираем игроков только с целью усилить команду. Надеемся, что Сигурдссон будет на передовых ролях в команде. Он адаптирован к нашим реалиям, знает немного язык, на котором сможет коммуницировать с партнерами.

Напомним, что Рагнар Сигурдссон знает только русский язык, ведь выступал в нескольких тамошних клубах - оттуда и знаком с Фидыком.

При тренере Бакалове в "Рухе" основным языком общения был украинский, клуб хвастался тем, что ганский легионер Эрнест Антви тоже изучал украинский.