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Азовцы завершили свой первый сбор
Команда получила два выходных
Первый этап сборов "Мариуполь" в Asteria Kremlin завершен, сообщает пресс-центр клуба.
Команда получила два дня выходных. 24-го января стартует второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет также в Кунду.
На первом сборе азовцы провели три спарринга – со "Слованом" (1:3), "Ракувом" (2:2) и "Кызылжаром" (4:0).
Свои следующие товарищеские матчи "азовцы" проведут в четверг, 28 января против сербского "Пролетера" и 3 февраля, против юрмальского "Спартака".
Напомним, что сейчас "Мариуполь" идет на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе команды 16 очков.
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