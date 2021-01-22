Азовцы завершили свой первый сбор

Первый этап сборов "Мариуполь" в Asteria Kremlin завершен, сообщает пресс-центр клуба.

Команда получила два дня выходных. 24-го января стартует второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет также в Кунду.

На первом сборе азовцы провели три спарринга – со "Слованом" (1:3), "Ракувом" (2:2) и "Кызылжаром" (4:0).

Свои следующие товарищеские матчи "азовцы" проведут в четверг, 28 января против сербского "Пролетера" и 3 февраля, против юрмальского "Спартака".

Напомним, что сейчас "Мариуполь" идет на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе команды 16 очков.