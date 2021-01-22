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Клейтон: Рад, что смог забить и помочь команде победить

Премьер-лига
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Правда, пока только в товарищеском матче

Клейтон: Рад, что смог забить и помочь команде победить
Новина українською

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Клейтон прокомментировал победу в спарринг-матче с солигорским "Шахтером" (2:0). 25-летний футболист забил дебютный гол за киевлян.

"Сегодня я провел свой первый матч за киевское "Динамо" и, слава Богу, смог забить свой первый гол и помочь команде победить. Спасибо, Господи", - написал Клейтон.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Клейтон да Силва
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Источник:
Клейтон

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