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Клейтон: Рад, что смог забить и помочь команде победить
Правда, пока только в товарищеском матче
Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Клейтон прокомментировал победу в спарринг-матче с солигорским "Шахтером" (2:0). 25-летний футболист забил дебютный гол за киевлян.
"Сегодня я провел свой первый матч за киевское "Динамо" и, слава Богу, смог забить свой первый гол и помочь команде победить. Спасибо, Господи", - написал Клейтон.
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Источник:Клейтон
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