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Ингулец показал дорогу в Турцию и первые тренировки на сборе
"Казаки" в Алании
Петровский "
Команда Сергея Лавриненко начала тренировки и показала видеоотчет. Вместе с командой тренируется и потенциальный новичок "красно-желтых".
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Источник:Інгулець
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