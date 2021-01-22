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Ингулец показал дорогу в Турцию и первые тренировки на сборе

Премьер-лига
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"Казаки" в Алании

Ингулец показал дорогу в Турцию и первые тренировки на сборе
Новина українською

Петровский "Ингулец" прибыл в турецкую Аланию на зимний сбор - подготовку ко второй, весенней части чемпионата в УПЛ.

Команда Сергея Лавриненко начала тренировки и показала видеоотчет. Вместе с командой тренируется и потенциальный новичок "красно-желтых".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко тренировочный сбор
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Источник:
Інгулець

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