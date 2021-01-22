Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Николай Павлов назвал штрафы за лишний вес и больные зубы в своих командах
Тренер вспоминает о свои методах тренировок
Украинский тренер Николай Павлов поделился мнением о том, как важна физическая подготовка футболистов.
"Человек закаляется, когда трудно, а не когда легко. Поэтому высокие нагрузки формировали и характер игрока, и его физическую форму. Когда я работал в "Динамо", то ни один футболист не говорил, что я кого-то загоняю. А знаете почему? Потому что там все игроки были классные и здоровые.
Но не в любой команде так. А если игрокам не хватает мастерства, его надо компенсировать физическими данными. Соперника следует перебегать. Вот и работали, чтобы ребята могли это сделать.
И все знали, что за лишний вес штраф 200 долларов. Больные зубы - штраф 200 долларов и вместо поездки на сборы - поход к стоматологу.
В Крыму надо было преодолеть Царскую тропу в Ялте, ее длина - 7144 метра, большие перепады высот. Подъемы такие, что у неподготовленных физически игроков спины просто трещали. У меня эту дистанцию все пробегали. Рекорд - 21 минута.
Система мотивации была такой: пятеро первых добравшихся до финиша получали по 200 долларов премии, пять последних - штрафовались на 100 долларов. Также запрещалось помогать тем, кто падал, потому что за это тоже грозил штраф.
Но благодаря такой подготовке зимой мои игроки во время сезона перебега́ли и "Динамо", и "Шахте". Кстати, со всеми подопечными у меня до сих пор прекрасные отношения», – сказал Павлов.
Напомним, что Николай Павлов возглавлял такие футбольные клубы, как "Колос" (Никополь), "Таврия" (Симферополь), "Кристалл" (Херсон), "Днепр", "Металлург"/Ильчичёвец" (Мариуполь). Также Павлов был назначен исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" в 1995 году.
Популярное сейчас
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
- Нуриев: Не нравятся высказывания про игроков, которые едут играть в Россию
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО