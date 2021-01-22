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Николай Павлов назвал штрафы за лишний вес и больные зубы в своих командах

Премьер-лига
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Тренер вспоминает о свои методах тренировок

Николай Павлов назвал штрафы за лишний вес и больные зубы в своих командах
Новина українською

Украинский тренер Николай Павлов поделился мнением о том, как важна физическая подготовка футболистов.

"Человек закаляется, когда трудно, а не когда легко. Поэтому высокие нагрузки формировали и характер игрока, и его физическую форму. Когда я работал в "Динамо", то ни один футболист не говорил, что я кого-то загоняю. А знаете почему? Потому что там все игроки были классные и здоровые.

Но не в любой команде так. А если игрокам не хватает мастерства, его надо компенсировать физическими данными. Соперника следует перебегать. Вот и работали, чтобы ребята могли это сделать.

И все знали, что за лишний вес штраф 200 долларов. Больные зубы - штраф 200 долларов и вместо поездки на сборы - поход к стоматологу.

В Крыму надо было преодолеть Царскую тропу в Ялте, ее длина - 7144 метра, большие перепады высот. Подъемы такие, что у неподготовленных физически игроков спины просто трещали. У меня эту дистанцию ​​все пробегали. Рекорд - 21 минута.

Система мотивации была такой: пятеро первых добравшихся до финиша получали по 200 долларов премии, пять последних - штрафовались на 100 долларов. Также запрещалось помогать тем, кто падал, потому что за это тоже грозил штраф.

Но благодаря такой подготовке зимой мои игроки во время сезона перебега́ли и "Динамо", и "Шахте". Кстати, со всеми подопечными у меня до сих пор прекрасные отношения», – сказал Павлов.

Напомним, что Николай Павлов возглавлял такие футбольные клубы, как "Колос" (Никополь), "Таврия" (Симферополь), "Кристалл" (Херсон), "Днепр", "Металлург"/Ильчичёвец" (Мариуполь). Также Павлов был назначен исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" в 1995 году.

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Источник:
Экспресс

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