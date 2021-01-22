Атакующий игрок Миная спрогнозировал чемпиона УПЛ и победителей Первой лиги

Атакующего полузащитника " Миная " Анатолия Нуриева спросили о его прогнозах - по поводу команд, которые выйдут в УПЛ из Первой лиги и относительно победителя УПЛ.

- Кто выигрывает УПЛ в этом сезоне, по твоему мнению?

- "Динамо". Они давно не выигрывали, пришел хороший тренер, видно, что команда выходит на каждый матч и "грызет". У них появилось новое какое-то желание, они хотят этого.

Сейчас по организации игры "Динамо" должно стать чемпионом. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва, но я думаю, что киевляне заберут золотые награды УПЛ в этом сезоне.

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- Следишь за Первой лигой Украины? Как считаешь, кто в этом сезоне выйдет в УПЛ?

- Да. Думаю, что получится "Вересу", "Агробизнесу" и за третье место поборется "Волынь" с "Металлистом-1925".