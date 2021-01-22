Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атакующий игрок Миная спрогнозировал чемпиона УПЛ и победителей Первой лиги
Увидел на практике, как "грызет" "Динамо"
Атакующего полузащитника "
- Кто выигрывает УПЛ в этом сезоне, по твоему мнению?
- "Динамо". Они давно не выигрывали, пришел хороший тренер, видно, что команда выходит на каждый матч и "грызет". У них появилось новое какое-то желание, они хотят этого.
Сейчас по организации игры "Динамо" должно стать чемпионом. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва, но я думаю, что киевляне заберут золотые награды УПЛ в этом сезоне.
- Следишь за Первой лигой Украины? Как считаешь, кто в этом сезоне выйдет в УПЛ?
- Да. Думаю, что получится "Вересу", "Агробизнесу" и за третье место поборется "Волынь" с "Металлистом-1925".
Популярное сейчас
- У Нивы новый, 28-летний президент, скандальный новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Яремчук забил свой 50-й гол за Гент - ВИДЕО
- Динамо уступает в стартовом матче сборов чемпиону Польши
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО