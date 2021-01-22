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Атакующий игрок Миная спрогнозировал чемпиона УПЛ и победителей Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Увидел на практике, как "грызет" "Динамо"

Атакующий игрок Миная спрогнозировал чемпиона УПЛ и победителей Первой лиги
Новина українською

Атакующего полузащитника "Миная" Анатолия Нуриева спросили о его прогнозах - по поводу команд, которые выйдут в УПЛ из Первой лиги и относительно победителя УПЛ.

- Кто выигрывает УПЛ в этом сезоне, по твоему мнению?

- "Динамо". Они давно не выигрывали, пришел хороший тренер, видно, что команда выходит на каждый матч и "грызет". У них появилось новое какое-то желание, они хотят этого.

Сейчас по организации игры "Динамо" должно стать чемпионом. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва, но я думаю, что киевляне заберут золотые награды УПЛ в этом сезоне.

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- Следишь за Первой лигой Украины? Как считаешь, кто в этом сезоне выйдет в УПЛ?

- Да. Думаю, что получится "Вересу", "Агробизнесу" и за третье место поборется "Волынь" с "Металлистом-1925".

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Динамо (Киев) Верес (Ровно) УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
22.01.2021 в 12:23
Нуриеву на заметку: в Первой лиге ещё Черноморец среди лидеров. Хотя... То, что этот "интеллектуал" смог назвать хотя бы четыре команды-участницы Первой лиги, уже заслуживает аплодисментов и низкого поклона
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Stihl Kindermann (Gonduras)
22.01.2021 в 12:37
Лол он там играл в 1ой лиге если что совсем недавно
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