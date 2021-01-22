Коуч Днепра-1 выделил 5 игроков из молодежных команд

Наставник днепровского "Днепр-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о молодых игроках команды.

"Конечно, академия в Днепре всегда была на высоком уровне. Мы должны сначала искать внутренние резервы перед тем, как выбирать внешний рынок. Сегодня мы наградили их участием в матче. Есть Ярмолюк, который уже долгое время тренируется с первой командой, есть Домарацкий, Заяц, Соловьев, Рубчинский. Они дают нам свежую кровь, свежую энергию, как, например, Домарацкий во втором тайме. Мы не разделяем на старших и молодых. Мы являемся командой и все работаем в одном направлении", - сказал Йовичевич.