  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коуч Днепра-1 выделил 5 игроков из молодежных команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Днепра-1 выделил 5 игроков из молодежных команд

Премьер-лига
(1 голосов)

По его словам, академия в Днепре всегда была на высоком уровне

Коуч Днепра-1 выделил 5 игроков из молодежных команд
Новина українською

Наставник днепровского "Днепр-1" Игорь Йовичевич поделился мнением о молодых игроках команды.

"Конечно, академия в Днепре всегда была на высоком уровне. Мы должны сначала искать внутренние резервы перед тем, как выбирать внешний рынок. Сегодня мы наградили их участием в матче. Есть Ярмолюк, который уже долгое время тренируется с первой командой, есть Домарацкий, Заяц, Соловьев, Рубчинский. Они дают нам свежую кровь, свежую энергию, как, например, Домарацкий во втором тайме. Мы не разделяем на старших и молодых. Мы являемся командой и все работаем в одном направлении", - сказал Йовичевич.

Читайте также Йовичевич рассказал, над чем работает команда на сборах

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...