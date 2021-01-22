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Терново - ПФК Львов. Трансляция спарринга
Сегодня ПФК "
Соперником команды Виталия Шумского будет любительский клуб "Терново" (играет в чемпионате восточной зоны Закарпатья, представляет село Тячевского района).
Это будет последний контрольный поединок во время этого, уже второго по очереди сбора. Следующий, третий этап подготовки, ждет ПФК "Львов" в Турции.
22.01.2021
Село Дерцен, база клуба "Мункач"
Контрольный поединок
Терново - ПФК Львов
Видеотрансляция спарринга
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