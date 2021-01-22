Терново - ПФК Львов. Трансляция спарринга

Сегодня ПФК " Львов " проведет последний спарринг во время тренировочного зимнего сбора на Закарпатье.

Соперником команды Виталия Шумского будет любительский клуб "Терново" (играет в чемпионате восточной зоны Закарпатья, представляет село Тячевского района).

Это будет последний контрольный поединок во время этого, уже второго по очереди сбора. Следующий, третий этап подготовки, ждет ПФК "Львов" в Турции.

22.01.2021

Село Дерцен, база клуба "Мункач"

Контрольный поединок

Терново - ПФК Львов

Видеотрансляция спарринга