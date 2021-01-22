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Десна нашла замену команде Вернидуба на сборах в Турции

Премьер-лига
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Одна из сильнейших команд Сербии

Десна нашла замену команде Вернидуба на сборах в Турции
Новина українською

Как ранее сообщалось, сегодня черниговская "Десна" отправилась на тренировочный сбор в Турцию для подготовки ко второй части сезона.

По информации источника, планировалось, что на этом зарубежном сборе одним из спарринг-партнером "северян" будет "Шериф", тренером которого является Юрий Вернидуб. Однако чемпион Молдовы отказался от поездки в Турцию.

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В то же время появилась договорённость с белградским "Партизаном" - одной из сильнейших команд Сербии.

Остальные соперники в контрольных поединках еще уточняются.

Напомним, что на зимнюю паузу команда Александра Рябоконя ушла на 3-м месте в украинской Премьер-лиги, имея в активе 23 ока.

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В статье: Юрий Вернидуб Партизан (Белград) Шериф (Тирасполь) Десна (Чернигов)
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