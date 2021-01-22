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Игроки Колоса пожаловались на тяжелый сбор
Но к этому были готовы
Андрей Богданов, центральный полузащитник "
Нагрузка, по словам полузащитника, хорошая, одновременно надо хорошо восстанавливаться.
А опорник Вадим Милько замечает, что сбор очень сложный.
Если честно, трудно давались первые дни, поскольку работали на песке. Но победа в товарищеском матче добавила уверенности и с оптимизмом смотрим в будущее.
Был сильный ветер и трудно было выходить в атаку. Но справились с этим и победили. Важно при физических нагрузках еще и иметь позитивный настрой.
Ковалевцы приближаются к экватору сбора в Турции. Команда продолжает тренировки в двухразовом режиме. В ближайшие дни "Колос" проведет два спарринга - 23-го января с ФК "Силекс" (Северная Македония) и 24-го января с ФК "Вождовац" (Сербия).
А 25-го января команда получит выходной день и перебазируется в другой отель, где проведет заключительные дни сбора.
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