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Игроки Колоса пожаловались на тяжелый сбор

Премьер-лига
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Но к этому были готовы

Игроки Колоса пожаловались на тяжелый сбор
Новина українською

Андрей Богданов, центральный полузащитник "Колоса", рассказал, что серьезно подходит к тренировочному процессу и много работает, набирает нужные кондиции на сборе.

Нагрузка, по словам полузащитника, хорошая, одновременно надо хорошо восстанавливаться.

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А опорник Вадим Милько замечает, что сбор очень сложный.

Если честно, трудно давались первые дни, поскольку работали на песке. Но победа в товарищеском матче добавила уверенности и с оптимизмом смотрим в будущее.

Был сильный ветер и трудно было выходить в атаку. Но справились с этим и победили. Важно при физических нагрузках еще и иметь позитивный настрой.

Ковалевцы приближаются к экватору сбора в Турции. Команда продолжает тренировки в двухразовом режиме. В ближайшие дни "Колос" проведет два спарринга - 23-го января с ФК "Силекс" (Северная Македония) и 24-го января с ФК "Вождовац" (Сербия).

А 25-го января команда получит выходной день и перебазируется в другой отель, где проведет заключительные дни сбора.

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В статье: Андрей Богданов Вадим Милько Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
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Источник:
Колос

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