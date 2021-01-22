Игроки Колоса пожаловались на тяжелый сбор

Андрей Богданов, центральный полузащитник " Колоса ", рассказал, что серьезно подходит к тренировочному процессу и много работает, набирает нужные кондиции на сборе.

Нагрузка, по словам полузащитника, хорошая, одновременно надо хорошо восстанавливаться.

Читайте также Официально: Хавбек Колоса перешел в греческую Ларису

А опорник Вадим Милько замечает, что сбор очень сложный.

Если честно, трудно давались первые дни, поскольку работали на песке. Но победа в товарищеском матче добавила уверенности и с оптимизмом смотрим в будущее. Был сильный ветер и трудно было выходить в атаку. Но справились с этим и победили. Важно при физических нагрузках еще и иметь позитивный настрой.

Ковалевцы приближаются к экватору сбора в Турции. Команда продолжает тренировки в двухразовом режиме. В ближайшие дни "Колос" проведет два спарринга - 23-го января с ФК "Силекс" (Северная Македония) и 24-го января с ФК "Вождовац" (Сербия).

А 25-го января команда получит выходной день и перебазируется в другой отель, где проведет заключительные дни сбора.