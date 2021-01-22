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Анатолий Трубин: Благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле

Премьер-лига
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19-ти летний футболист был краток

Анатолий Трубин: Благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле
Новина українською

Молодой голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал признание его лучшим игроком команды в 2020 году.

"Спасибо за доверие и аванс!

Привык мало говорить и много работать. Поэтому благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле", - написал Трубин в инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Анатолий Трубин

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