Анатолий Трубин: Благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле

Молодой голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал признание его лучшим игроком команды в 2020 году.

"Спасибо за доверие и аванс!



Привык мало говорить и много работать. Поэтому благодарность каждому из вас буду выражать игрой на поле", - написал Трубин в инстаграме.



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