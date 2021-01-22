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Защитник Мариуполя рассказал о победе над командой из Казахстана
В спарринге
Центральный защитник "
Мы доминировали в игре, матч был под нашим контролем.
Ведь для "Кызылжара" это была первая игра, а у нас - третий спарринг. Наша команда в хорошей форме и еще прибавляет.
Напомним, что зимой 2020 года во время сбора в Турции команды сыграли вничью 1:1.
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Источник:Футбол News
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