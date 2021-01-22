Защитник Мариуполя рассказал о победе над командой из Казахстана

Центральный защитник " Мариуполя " Алексей Быков прокомментировал для ТК Футбол победу в спарринге над казахским "Кызылжаром" (4:0).

Мы доминировали в игре, матч был под нашим контролем. Ведь для "Кызылжара" это была первая игра, а у нас - третий спарринг. Наша команда в хорошей форме и еще прибавляет.

Напомним, что зимой 2020 года во время сбора в Турции команды сыграли вничью 1:1.