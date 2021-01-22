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Стало известно еще одного спарринг-партнера Динамо на сборе в ОАЭ
Северомакедонский клуб сыграет не только против киевлян
Северомакедонский клуб "Шкендия" опубликовала список команд, с которыми проведет товарищеские матчи на сборе в Анталье.
Как сообщает источник, 7 февраля команда проведет товарищеский матч с киевским "Динамо". Также северомакендонский клуб сыграет контрольные спарринга еще с двумя украинскими клубами - с "Зарей" (25.01) и "Десной" (30.01).
Отметим, что ранее было известно лишь о спарринге с "Зарей".
#AntalyaTrainingCamp ???? Friendlies— Shkëndija Football Club (@fcshkendija) January 21, 2021
confirmed pic.twitter.com/CF9DGLaAmJ
Напомним, что ранее "Десна" нашла замену команде Вернидуба на сборах в Турции.
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