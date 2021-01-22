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Стало известно еще одного спарринг-партнера Динамо на сборе в ОАЭ

Премьер-лига
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Северомакедонский клуб сыграет не только против киевлян

Стало известно еще одного спарринг-партнера Динамо на сборе в ОАЭ
Новина українською

Северомакедонский клуб "Шкендия" опубликовала список команд, с которыми проведет товарищеские матчи на сборе в Анталье.

Как сообщает источник, 7 февраля команда проведет товарищеский матч с киевским "Динамо". Также северомакендонский клуб сыграет контрольные спарринга еще с двумя украинскими клубами - с "Зарей" (25.01) и "Десной" (30.01).

Отметим, что ранее было известно лишь о спарринге с "Зарей".

Напомним, что ранее "Десна" нашла замену команде Вернидуба на сборах в Турции.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
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Источник:
Slobodenpecat.m

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