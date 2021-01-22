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УАФ назначила штраф Игорю Суркису за некорректные высказывания

Премьер-лига
(1 голосов)

Сумма не маленькая

УАФ назначила штраф Игорю Суркису за некорректные высказывания
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к Игорю Суркиску санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Кроме этого, президента киевского клуба предупредили о возможности применения тяжелого наказания в случае повторения нарушения, за поведение, вредит репутации футбола и УАФ, и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ.

Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента "Динамо" во время интервью 2 августа 2020.

Напомним, что в одном из интервью Игорь Суркис высказался на тему судейства в украинском футболе, в частности, о роли вице-президента УАФ Вадима Костюченко в назначении арбитров на матчи.

Читайте такжеБраво, федерация! Ответ на Акценты о судействе в УПЛ
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В статье: Игорь Суркис УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.01.2021 в 16:05
Мабуть Суркіс купив диплом для Костюченка. Про це й сказав.
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Dr. House (Подолье)
22.01.2021 в 15:43
Так Суркісвсекупив чи ні?)))
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