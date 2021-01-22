УАФ назначила штраф Игорю Суркису за некорректные высказывания

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к Игорю Суркиску санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Кроме этого, президента киевского клуба предупредили о возможности применения тяжелого наказания в случае повторения нарушения, за поведение, вредит репутации футбола и УАФ, и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ.

Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента "Динамо" во время интервью 2 августа 2020.

Напомним, что в одном из интервью Игорь Суркис высказался на тему судейства в украинском футболе, в частности, о роли вице-президента УАФ Вадима Костюченко в назначении арбитров на матчи.