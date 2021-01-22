Зотько: Три недели в Турции - не проблема. Тяжелее было три месяца сидеть дома

Защитник " Олимпика " Иван Зотько в комментарии ТК "Футбол" рассказал, как проходят зимние сборы в команде.

"Я не играл и не тренировался 3 месяца из-за травмы. Сейчас чувствую как мне тяжело, но с каждым днем прибавляю.

Для меня нет проблемы в том, что мы три недели будем находиться в Турции. Тяжелее три месяца сидеть дома и не выходить на поле. Поэтому сборы пролетят незаметно", - сказал Зотько.