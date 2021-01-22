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Зотько: Три недели в Турции - не проблема. Тяжелее было три месяца сидеть дома
Олимпийцы стоически переносят сборы
Защитник "
"Я не играл и не тренировался 3 месяца из-за травмы. Сейчас чувствую как мне тяжело, но с каждым днем прибавляю.
Для меня нет проблемы в том, что мы три недели будем находиться в Турции. Тяжелее три месяца сидеть дома и не выходить на поле. Поэтому сборы пролетят незаметно", - сказал Зотько.
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Источник:ТК Футбол
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