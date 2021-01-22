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Зотько: Три недели в Турции - не проблема. Тяжелее было три месяца сидеть дома

Премьер-лига
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Олимпийцы стоически переносят сборы

Зотько: Три недели в Турции - не проблема. Тяжелее было три месяца сидеть дома
Новина українською

Защитник "Олимпика" Иван Зотько в комментарии ТК "Футбол" рассказал, как проходят зимние сборы в команде.

"Я не играл и не тренировался 3 месяца из-за травмы. Сейчас чувствую как мне тяжело, но с каждым днем прибавляю.

Для меня нет проблемы в том, что мы три недели будем находиться в Турции. Тяжелее три месяца сидеть дома и не выходить на поле. Поэтому сборы пролетят незаметно", - сказал Зотько.

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В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько
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Источник:
ТК Футбол

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