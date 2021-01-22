На втором этапе сборов Маркевич планирует поработать над защитой Мариуполя

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич прокомментировал игру против "Кызылжара" (4:0), а также подвел итоги первого этапа сборов.

- Прокомментируйте, пожалуйста, игру вашей команды против "Кызылжара".

- Я думаю на данном этапе нам удалось более удачно проявить те качества, которые мы хотели бы увидеть у чужих ворот. Работа, которую мы выполняем на тренировках, она все же дает результат. И это воплотилось в четыре забитых мяча. Команда "Кызылжар" является представителем высшего дивизиона своей страны, поэтому результат встречи нас радует. Мы смогли забить четыре раза и не пропустили, это очень важно. Я думаю, что с каждым разом мы будем прибавлять.

- Первый этап сборов подошел к концу . Удалось осуществить все запланированное?

- Я считаю, что мы неплохо справились. Конечно, всегда хочется выполнить тот объем работы запланированный, а возможно и больше. В этом плане нет лимитов, поэтому будем работать дальше.

- В трех играх команда забила семь мячей. Вы довольны такой результативностью?

- Конечно, а как раз в этом мы и фокусировали свое внимание. Семь мячей - хороший результат, но есть над чем работать. Кроме того, чтобы много забивать, надо еще меньше пропускать. Это наша задача. Нам нужно наладить все компоненты и войти во второй круг чемпионата в оптимальной форме.

- С командой тренируются два молодых игрока - Кулиев и Доброхотов. Как вы оцениваете их работу на сборах?

- Оцениваю их очень положительно. Ребята прибавляют это видно невооруженным глазом. И если, в персональном плане, они будут так же работать и дальше, уверен что скоро они будут нас радовать еще больше.

- На чем будет акцент на втором этапе подготовки?

- Нам надо продолжать все что мы начали. Те результаты, которые мы получили - нужно закрепить. Также планируем поработать над защитой. Чтобы наши ворота были как можно в большей безопасности.