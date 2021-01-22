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На втором этапе сборов Маркевич планирует поработать над защитой Мариуполя

Премьер-лига
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Итоги первого турецкого сбора Мариуполя от главного тренера команды

На втором этапе сборов Маркевич планирует поработать над защитой Мариуполя
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал игру против "Кызылжара" (4:0), а также подвел итоги первого этапа сборов.

- Прокомментируйте, пожалуйста, игру вашей команды против "Кызылжара".

- Я думаю на данном этапе нам удалось более удачно проявить те качества, которые мы хотели бы увидеть у чужих ворот. Работа, которую мы выполняем на тренировках, она все же дает результат. И это воплотилось в четыре забитых мяча. Команда "Кызылжар" является представителем высшего дивизиона своей страны, поэтому результат встречи нас радует. Мы смогли забить четыре раза и не пропустили, это очень важно. Я думаю, что с каждым разом мы будем прибавлять.

- Первый этап сборов подошел к концу. Удалось осуществить все запланированное?

- Я считаю, что мы неплохо справились. Конечно, всегда хочется выполнить тот объем работы запланированный, а возможно и больше. В этом плане нет лимитов, поэтому будем работать дальше.

- В трех играх команда забила семь мячей. Вы довольны такой результативностью?

- Конечно, а как раз в этом мы и фокусировали свое внимание. Семь мячей - хороший результат, но есть над чем работать. Кроме того, чтобы много забивать, надо еще меньше пропускать. Это наша задача. Нам нужно наладить все компоненты и войти во второй круг чемпионата в оптимальной форме.

- С командой тренируются два молодых игрока - Кулиев и Доброхотов. Как вы оцениваете их работу на сборах?

- Оцениваю их очень положительно. Ребята прибавляют это видно невооруженным глазом. И если, в персональном плане, они будут так же работать и дальше, уверен что скоро они будут нас радовать еще больше.

- На чем будет акцент на втором этапе подготовки?

- Нам надо продолжать все что мы начали. Те результаты, которые мы получили - нужно закрепить. Также планируем поработать над защитой. Чтобы наши ворота были как можно в большей безопасности.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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