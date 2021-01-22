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Консул Украины в Анталии посетил спарринг Шахтера

Премьер-лига
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И остался доволен увиденным

Консул Украины в Анталии посетил спарринг Шахтера
Новина українською

Вчера "Шахтер" на сборах в Турции сыграл вничью в спарринге с "Лехом" (1:1). Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов посетил поединок и в интервью ТК "Футбол" поделился впечатлениями от просмотра матча.

"Как консул Украины в Анталии, считаю своей обязанностью поддерживать наших граждан, в том числе и спортсменов. Мне очень приятно, что здесь тренируется и проводит свои спарринги одна из лучших команд в Украине. Мне приятно за этим наблюдать не только как консулу, но и как обычному болельщику. Я получил удовольствие от просмотра матча, особенно, когда забил "Шахтер", - сказал Эмир Рустамов.

Напомним, что свой второй матч на сборах "Шахтер" сыграет в субботу 23 января против "Лудогорца".

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В статье: Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
ТК Футбол

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