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Консул Украины в Анталии посетил спарринг Шахтера
И остался доволен увиденным
Вчера "Шахтер" на сборах в Турции сыграл вничью
"Как консул Украины в Анталии, считаю своей обязанностью поддерживать наших граждан, в том числе и спортсменов. Мне очень приятно, что здесь тренируется и проводит свои спарринги одна из лучших команд в Украине. Мне приятно за этим наблюдать не только как консулу, но и как обычному болельщику. Я получил удовольствие от просмотра матча, особенно, когда забил "Шахтер", - сказал Эмир Рустамов.
Напомним, что свой второй матч на сборах "Шахтер" сыграет в субботу 23 января против "Лудогорца".
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