Консул Украины в Анталии посетил спарринг Шахтера

Вчера "Шахтер" на сборах в Турции сыграл вничью в спарринге с "Лехом" (1:1) . Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов посетил поединок и в интервью ТК "Футбол" поделился впечатлениями от просмотра матча.

"Как консул Украины в Анталии, считаю своей обязанностью поддерживать наших граждан, в том числе и спортсменов. Мне очень приятно, что здесь тренируется и проводит свои спарринги одна из лучших команд в Украине. Мне приятно за этим наблюдать не только как консулу, но и как обычному болельщику. Я получил удовольствие от просмотра матча, особенно, когда забил "Шахтер", - сказал Эмир Рустамов.

Напомним, что свой второй матч на сборах "Шахтер" сыграет в субботу 23 января против "Лудогорца".