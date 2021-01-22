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Шаран: Алания мне напоминает Карпаты и Крым

Премьер-лига
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Александрия начала свой турецкий сбор

Шаран: Алания мне напоминает Карпаты и Крым
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" рассказал о кадровой ситуации в команде и о ходе турецких сборов.

"Я очень люблю Карпаты, мне нравится там отдыхать. Каждый год мы с семьей ездим в Сходницу, там прекрасные места. И вот Алания мне напоминает не только Карпаты, но и Крым. Мы много времени проводили в Крыму, когда проходили там сборы.

Я акцентировал команде внимание на то, что мы надеемся на молодых игроков, они каждый день должны доказывать, что достойны быть здесь. У нас неплохая молодёжь - это Самар, Глоба, Новиков, Петренко, Дудка и вратарь Борисенко. Они - будущее основной команды. Я в это верю, но всё зависит от них.

Я очень благодарен тем ребятам, которые покинули команду, за их трудоспособность. Особенно хотел бы отметить Грицука и Довгого. Они много лет работали под моим руководством. Нам было нелегко с ними попрощаться, но это футбол, это жизнь. Мне очень приятно, что они заезжали на базу, поблагодарили всех за работу. Надо двигаться вперед. Для того, чтобы молодёжь развивалась, надо давать им шанс", - заявил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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