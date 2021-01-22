Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клейтон: Я счастлив в Динамо. Это легендарный клуб с большой историей
Бразилец адаптируется в киевском клубе
Нападающий “Динамо” Клейтон забил первый гол киевлян в товарищеском матче с солигорским “Шахтером” (2:0). После игры бразилец рассказал
- Я счастлив забить свой первый мяч в составе “Динамо”. В первую очередь, очень благодарен Мистеру за предоставленный шанс. Я много работал, чтобы заслужить эту возможность. Сегодня вышло забить гол, и я надеюсь в дальнейшем выступать не менее успешно. Продолжу много работать, чтобы давать результат команде.
- Расскажи, как вышло забить?
- Мы очень много работаем над стандартными положениями, у каждого игрока есть определенные функции и место при стандартах. Нужно быть внимательными к отскоку, ко второму мячу. Так и получилось, что я остался в своей зоне, была скидка мяча головой и я забил гол. После игры Мистер пошутил, что я оказался в нужном месте в нужное время.
- Как и вся команда, ты играешь на фоне нагрузок. Насколько тяжело тебе дались 45 минут, проведенные на поле?
- Да, усталость чувствуется. После месячного перерыва мы работаем в жестком графике, проводим двухразовые тренировки. Но так сейчас и должно быть. Я рад отыграть эти 45 минут, будем продолжать работать дальше.
- Вчера была насыщенная предыгровая тренировка. Что из того, что отрабатывалось на занятии, удалось воплотить в сегодняшней игре?
- На теоретических занятиях нам показывают видео моментов, позитивных и негативных - что нужно делать и чего необходимо избегать. Мы на практике стараемся это отрабатывать, а тренерский штаб нас всегда корректирует. Думаю, что определенные моменты у нас сегодня получились. Это второй контрольный матч, в котором мы выиграли. Будем продолжать работать.
- Насколько комфортно сейчас чувствуешь себя в “Динамо”?
- Я счастлив в “Динамо”. Это легендарный клуб, с большой историей. Здесь у меня есть возможность работать с игроками и тренерским штабом высокого уровня. Тем более, Мистер очень хорошо знает качества бразильцев. Со своей стороны, постараюсь каждый день прибавлять и давать еще лучший результат на поле.
- Был ли в твоей карьере газон лучше, чем здесь, в ОАЭ?
- Поле здесь очень хорошего качества, оно может принимать любые турниры высокого уровня. Конечно, в Бразилии тоже есть такие поля, но этот газон просто идеальный. И в целом условия, которые нам здесь предложили, находятся на высочайшем уровне.
- Сколько пар бутс ты взял с собой и можно ли назвать фартовыми те, в которых ты сегодня забил?
- У атакующих игроков, как и, наверное, у всех футболистов, есть очень много своих заморочек. Новый год я начал в новых бутсах, кроме того, у меня есть еще две пары. Поэтому можно сказать, что эти бутсы принесли мне удачу. Больше не буду их снимать, сегодня буду спать в них (смеется).
- Вчера у твоего сына был день рождения. Забитый гол посвящается ему?
- Моему сыну исполнилось три года. Конечно, я посвящаю этот гол ему и своей семье, которая всегда в моем сердце, даже если я нахожусь далеко.
Популярное сейчас
- Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
- Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
- Провал Ливерпуля, первая победа Динамо на сборах, Шахтер едва не проиграл Леху. Главные новости за 21 января
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО