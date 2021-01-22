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Днепр-1 в шаге от подписания французского вингера
Футболист уже проходит медосмотр
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Портал Transfermarkt сообщает, что футболист уже присоединился к "Днепру-1".
Данную информацию подтверждает и сайт fcdnipro.com, который пишет о том, что Гонсалвеш находится в Турции, где в ближайшее время должен пройти медобследование и подписать контракт.
24-летний француз может сыграть по всему фронту атаки и выступить в качестве вингера обеих флангов или "десятки". Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 375 тысяч евро. Соглашение Вагнера с "Динамо" Батуми было рассчитано до конца 2022-го года.
В составе "Динамо" Гонсалвеш сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Воспитанник "Бастии" также в Грузии выступал за "Сабуртало", в футболке которого отметился 18 мячами и 23 ассистами в 65 поединках.
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