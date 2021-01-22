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Днепр-1 в шаге от подписания французского вингера

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист уже проходит медосмотр

Днепр-1 в шаге от подписания французского вингера
Новина українською

"Днепр-1" в ближайшее время официально объявит о подписании 24-летнего французского вингера грузинского "Динамо" из Батуми Вагнера Гонсалвеша.

Портал Transfermarkt сообщает, что футболист уже присоединился к "Днепру-1".

Данную информацию подтверждает и сайт fcdnipro.com, который пишет о том, что Гонсалвеш находится в Турции, где в ближайшее время должен пройти медобследование и подписать контракт.

24-летний француз может сыграть по всему фронту атаки и выступить в качестве вингера обеих флангов или "десятки". Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 375 тысяч евро. Соглашение Вагнера с "Динамо" Батуми было рассчитано до конца 2022-го года.

В составе "Динамо" Гонсалвеш сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Воспитанник "Бастии" также в Грузии выступал за "Сабуртало", в футболке которого отметился 18 мячами и 23 ассистами в 65 поединках.

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В статье: СК Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
22.01.2021 в 18:55
ничего особенного. третьесортный легионер. который ничем не лучше того же Тейлора
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