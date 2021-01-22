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Хлебас: Хацкевич не физрук. Он нормально разбирался в тактике

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспоминания о минувших днях

Хлебас: Хацкевич не физрук. Он нормально разбирался в тактике
Новина українською

Воспитанник "Динамо" Дмитрий Хлебас, который долгое время находился в системе киевского клуба, оценил бывшего главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

– Почему у Хацкевича не получилось в "Динамо"?

– Наверное, он еще не готов возглавить такую команду. Судим по результату, а он был неубедительным. Хацкевич – хороший тренер, я в этом не сомневаюсь.

Мы не знаем, как все было внутри, видим только верхушку айсберга. Все что угодно может повлиять на то, что не получилось.

– Многие болельщики считают его физруком. Ты солидарен с ними?

– Не знаю. Кто такой физрук?

– Он может тренировать школьную команду, но не футбольный клуб.

– У него загона такого не было, чтобы его можно было назвать физруком. Он нормально разбирался в тактике. Да, он всегда делал акцент на физуху, хотел, чтобы у него были сильные и быстрые футболисты, но и о тактике он не забывал.

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В статье: Александр Хацкевич Дмитрий Хлебас Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
22.01.2021 в 19:12
Хлебас нормальных тренеров и не видел в своей жизни, если Хацкевич у него тактик.
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