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Хлебас: Хацкевич не физрук. Он нормально разбирался в тактике
Воспоминания о минувших днях
Воспитанник "
– Почему у Хацкевича не получилось в "Динамо"?
– Наверное, он еще не готов возглавить такую команду. Судим по результату, а он был неубедительным. Хацкевич – хороший тренер, я в этом не сомневаюсь.
Мы не знаем, как все было внутри, видим только верхушку айсберга. Все что угодно может повлиять на то, что не получилось.
– Многие болельщики считают его физруком. Ты солидарен с ними?
– Не знаю. Кто такой физрук?
– Он может тренировать школьную команду, но не футбольный клуб.
– У него загона такого не было, чтобы его можно было назвать физруком. Он нормально разбирался в тактике. Да, он всегда делал акцент на физуху, хотел, чтобы у него были сильные и быстрые футболисты, но и о тактике он не забывал.
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