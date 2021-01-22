Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух работает над трансфером очередного легионера
Львовский клуб продолжает работу на трансферном рынке
Львовский "
Как сообщает ТК "Футбол", это будет легионер.
Каких-либо других данных об игроке источник не дает, так как переговоры по трансферу еще не окончены.
Напомним, что ранее в зимнее трансферное окно львовскую команду пополнили Рагнар Сигурдссон, Андрей Борячук и Роман Карасюк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Эдегор на пути в лондонский Арсенал. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- Провал Ливерпуля, первая победа Динамо на сборах, Шахтер едва не проиграл Леху. Главные новости за 21 января
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...