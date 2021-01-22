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Рух работает над трансфером очередного легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб продолжает работу на трансферном рынке

Рух работает над трансфером очередного легионера
Новина українською

Львовский "Рух" работает над подписанием очередного новичка.

Как сообщает ТК "Футбол", это будет легионер.

Каких-либо других данных об игроке источник не дает, так как переговоры по трансферу еще не окончены.

Напомним, что ранее в зимнее трансферное окно львовскую команду пополнили Рагнар Сигурдссон, Андрей Борячук и Роман Карасюк.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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