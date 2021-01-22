Рух работает над трансфером очередного легионера

Львовский " Рух " работает над подписанием очередного новичка.

Как сообщает ТК "Футбол", это будет легионер.

Каких-либо других данных об игроке источник не дает, так как переговоры по трансферу еще не окончены.

Напомним, что ранее в зимнее трансферное окно львовскую команду пополнили Рагнар Сигурдссон, Андрей Борячук и Роман Карасюк.