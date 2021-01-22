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Заря является приоритетным вариантом для Шахаба
Иранец хочет поиграть в еврокубках
История с переходом форварда "
На форварда "Олимпика" претендуют "Заря" и португальский "Риу Аве", однако для самого Шахаба приоритетным вариантом продолжения карьеры является именно "Заря". Об этом сообщают телеканалы "Футбол".
25-летний иранец намерен побороться с луганским клубом за место в Лиге Европы и затем засветиться в еврокубках.
Напомним, что ранее стало известно о том, что "Заря" предложила "Олимпику" за Шахаба 300 тысяч евро –
Также луганчане дают игроку контракт на 12 тысяч евро в месяц, что тоже меньше, чем предлагает португальский клуб.
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