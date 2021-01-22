Заря является приоритетным вариантом для Шахаба

История с переходом форварда " Олимпика " Шахаба Захеди в "Зарю" продолжает развиваться, хотя будущее игрока по-прежнему остается под вопросом.

На форварда "Олимпика" претендуют "Заря" и португальский "Риу Аве", однако для самого Шахаба приоритетным вариантом продолжения карьеры является именно "Заря". Об этом сообщают телеканалы "Футбол".

25-летний иранец намерен побороться с луганским клубом за место в Лиге Европы и затем засветиться в еврокубках.

Напомним, что ранее стало известно о том, что "Заря" предложила "Олимпику" за Шахаба 300 тысяч евро – столько же, сколько и "Риу Аве" . Но без процента от перепродажи, что уже не устраивает "Олимпик".

Также луганчане дают игроку контракт на 12 тысяч евро в месяц, что тоже меньше, чем предлагает португальский клуб.