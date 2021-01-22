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Заря является приоритетным вариантом для Шахаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец хочет поиграть в еврокубках

Заря является приоритетным вариантом для Шахаба
Новина українською

История с переходом форварда "Олимпика" Шахаба Захеди в "Зарю" продолжает развиваться, хотя будущее игрока по-прежнему остается под вопросом.

На форварда "Олимпика" претендуют "Заря" и португальский "Риу Аве", однако для самого Шахаба приоритетным вариантом продолжения карьеры является именно "Заря". Об этом сообщают телеканалы "Футбол".

25-летний иранец намерен побороться с луганским клубом за место в Лиге Европы и затем засветиться в еврокубках.

Напомним, что ранее стало известно о том, что "Заря" предложила "Олимпику" за Шахаба 300 тысяч евро – столько же, сколько и "Риу Аве". Но без процента от перепродажи, что уже не устраивает "Олимпик".

Также луганчане дают игроку контракт на 12 тысяч евро в месяц, что тоже меньше, чем предлагает португальский клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
22.01.2021 в 19:53
представляю дуэт форвардов Зори - Сайадманеш-Шахаб, экзотика на любой вкус)
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