СМИ: Домашние матчи весенней части УПЛ Динамо будет проводить на стадионе Лобановского

Киевское " Динамо " вторую часть чемпионата начнет 13 февраля домашним матчем против "Олимпика".

По информации Meta-ratings, команду Игоря Климовского киевляне с большой долей вероятности примут не на НСК "Олимпийский", где динамовцы играли домашние матчи осенью, а на клубном стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Кроме того, все оставшиеся домашние игры в УПЛ в нынешнем сезоне команда Мирчи Луческу также, скорее всего, проведет на клубной арене.

Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков, и опережая "Шахтер" на один пункт.