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СМИ: Домашние матчи весенней части УПЛ Динамо будет проводить на стадионе Лобановского

Премьер-лига
(1 голосов)

На Олимпийском киевляне будут играть матчи Лиги Европы

СМИ: Домашние матчи весенней части УПЛ Динамо будет проводить на стадионе Лобановского
Новина українською

Киевское "Динамо" вторую часть чемпионата начнет 13 февраля домашним матчем против "Олимпика".

По информации Meta-ratings, команду Игоря Климовского киевляне с большой долей вероятности примут не на НСК "Олимпийский", где динамовцы играли домашние матчи осенью, а на клубном стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Кроме того, все оставшиеся домашние игры в УПЛ в нынешнем сезоне команда Мирчи Луческу также, скорее всего, проведет на клубной арене.

Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков, и опережая "Шахтер" на один пункт.

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В статье: Олимпик (Донецк) НСК Олимпийский Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (7)
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ВасяКулебяка (Козливка)
22.01.2021 в 20:48
Все правильно, в городе есть клуб которому нужно уступить место главного клуба города, а главному клубу - главный стадион.
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0
-3
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Spokoyno (Киев)
22.01.2021 в 20:48
Навіщо платити за оренду, коли свій стадіон Є? Глядачів все одно не пускають та і більшість матчів буде невиїзді. Хоч питання головного стадіону Києва та України "приблудам", які плекали свій Асоблівий статус та з допомогою рашистів лишились і стадіону, і міста / місця дислокації мабуть не варто. Ах прийдеться і киянам глибше в гаманець лізти, щоб чергову цяцьку утримувати.
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+2
0
Футбольный спам (Киев)
22.01.2021 в 20:47
Динамо переезжает не потому что сами так хотят а потому что надавили и выдавил... Тем самым Суркис в очередной раз показал что динамо второсортный клуб по сравнению с шахтером... Не смотря на то как они его поливали помоями на своих телеканалах...
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.01.2021 в 20:35
Все правильно!
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0
-3
download1 (huyersk)
22.01.2021 в 20:13
Шахтеру нужен хороший газон, чтобы брать ЛЕ, так что всё по делу, чтобы огорода не было
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+1
-3
Salming (Полтава)
22.01.2021 в 20:27
Нашому теляті...
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.01.2021 в 20:07
если без зрителей будут проходить матчи - то все логично
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+2
0


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