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СМИ: Домашние матчи весенней части УПЛ Динамо будет проводить на стадионе Лобановского
На Олимпийском киевляне будут играть матчи Лиги Европы
Киевское "
По информации Meta-ratings, команду Игоря Климовского киевляне с большой долей вероятности примут не на НСК "Олимпийский", где динамовцы играли домашние матчи осенью, а на клубном стадионе "Динамо им. В. Лобановского".
Кроме того, все оставшиеся домашние игры в УПЛ в нынешнем сезоне команда Мирчи Луческу также, скорее всего, проведет на клубной арене.
Напомним, что после осенней части сезона "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков, и опережая "Шахтер" на один пункт.
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