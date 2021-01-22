  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо проведет спарринг со сборной Иордании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо проведет спарринг со сборной Иордании

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится в воскресенье 24 января

Динамо проведет спарринг со сборной Иордании
Новина українською

Третьим спарринг-партнером киевского "Динамо" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах станет сборная Иордании.

Проведение матча запланировано на воскресенье, 24 января. Игра состоится в Дубае и начнется в 15:00 по Киеву.

Отметим, что национальная команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА.

Напомним, что на сборе в ОАЭ "Динамо" уже провело два контрольных матча - против варшавской "Легии" и солигорского "Шахтера". В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:2, а во второй одержали победу с таким же результатом в свою пользу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иордания Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...