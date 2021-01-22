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Динамо проведет спарринг со сборной Иордании
Поединок состоится в воскресенье 24 января
Третьим спарринг-партнером киевского "
Проведение матча запланировано на воскресенье, 24 января. Игра состоится в Дубае и начнется в 15:00 по Киеву.
Отметим, что национальная команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА.
Напомним, что на сборе в ОАЭ "Динамо" уже провело два контрольных матча - против варшавской "Легии" и солигорского "Шахтера". В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:2, а во второй одержали победу с таким же результатом в свою пользу.
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