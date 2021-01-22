Динамо проведет спарринг со сборной Иордании

Третьим спарринг-партнером киевского " Динамо " на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах станет сборная Иордании.

Проведение матча запланировано на воскресенье, 24 января. Игра состоится в Дубае и начнется в 15:00 по Киеву.

Отметим, что национальная команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА.

Напомним, что на сборе в ОАЭ "Динамо" уже провело два контрольных матча - против варшавской "Легии" и солигорского "Шахтера". В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:2, а во второй одержали победу с таким же результатом в свою пользу.