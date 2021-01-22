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Шахаб: Могу назвать сильнейшего игрока УПЛ - это я

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень за словом в карман не лезет

Шахаб: Могу назвать сильнейшего игрока УПЛ - это я
Новина українською

Иранский форвард "Олимпика" Шахаб Захеди в интервью журналу "Футбол" оценил уровень игроков в чемпионате Украины.

— Как в Украине относятся к легионерам?

— Очень хорошо. Могу сказать, что в Украине играют хорошие легионеры во многих командах. Они ответственны и трудолюбивы, что, в принципе, очевидно. Если ты приезжаешь играть в другую страну, ты должен быть лучше, чем местные футболисты. Это распространенная практика. Я играю со многими иностранцами в одной команде, и все они едят свой хлеб заслуженно.

— Назовите троих самых сильных футболистов украинского первенства.

— Я могу назвать только одного. Это я.

— Куда бы перешли на выбор — в "Динамо" или "Шахтер"?

— Это два клуба с именем. Если бы вопрос стоял ребром, то пошел бы туда, где смог бы получить больше игровой практики и раскрыть свой потенциал. Поэтому при выборе дальнейшей команды на повестке первым делом будет стоять вопрос, рассчитывают ли на меня как игрока основы.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
22.01.2021 в 21:20
Кто это?
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Wille_kiev (Украина)
22.01.2021 в 21:08
С - скромность...
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