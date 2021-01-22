Шахаб: Могу назвать сильнейшего игрока УПЛ - это я

Иранский форвард " Олимпика " Шахаб Захеди в интервью журналу "Футбол" оценил уровень игроков в чемпионате Украины.

— Как в Украине относятся к легионерам?

— Очень хорошо. Могу сказать, что в Украине играют хорошие легионеры во многих командах. Они ответственны и трудолюбивы, что, в принципе, очевидно. Если ты приезжаешь играть в другую страну, ты должен быть лучше, чем местные футболисты. Это распространенная практика. Я играю со многими иностранцами в одной команде, и все они едят свой хлеб заслуженно.

— Назовите троих самых сильных футболистов украинского первенства.

— Я могу назвать только одного. Это я.

— Куда бы перешли на выбор — в "Динамо" или "Шахтер"?

— Это два клуба с именем. Если бы вопрос стоял ребром, то пошел бы туда, где смог бы получить больше игровой практики и раскрыть свой потенциал. Поэтому при выборе дальнейшей команды на повестке первым делом будет стоять вопрос, рассчитывают ли на меня как игрока основы.