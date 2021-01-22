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Тренер Олимпика U-21: Шахаб выполняет все требования на 100%. У меня к нему вопросов нет
Иранец сослан в дубль
Главный тренер молодежной команды "Олимпика" U-21 Виктор Курята рассказал о работе с
"Шахаб присоединился к команде, участвует в тренировочном процессе дублирующего состава. Также участвует в спаррингах, которые проводит команда. Все вопросы, связанные с его возвращением в первую команду "Олимпика", нужно задавать руководству.
Все требования, которые тренерский штаб прописывает в тренировочном процессе, он выполняет на 100 процентов, так же как и молодые ребята.
У меня, как у тренера, есть определенные требования к тренировкам, он их выполняет. У меня к нему вопросов нет", – сказал Курята.
Напомним, что Шахаб был переведен в дубль "Олимпика" после того, как подписал предварительный контракт с "Зарей". При этом в донецком клубе заявляли, что
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