Тренер Олимпика U-21: Шахаб выполняет все требования на 100%. У меня к нему вопросов нет

Главный тренер молодежной команды "Олимпика" U-21 Виктор Курята рассказал о работе с Шахабом Захеди .

"Шахаб присоединился к команде, участвует в тренировочном процессе дублирующего состава. Также участвует в спаррингах, которые проводит команда. Все вопросы, связанные с его возвращением в первую команду "Олимпика", нужно задавать руководству.

Все требования, которые тренерский штаб прописывает в тренировочном процессе, он выполняет на 100 процентов, так же как и молодые ребята.

У меня, как у тренера, есть определенные требования к тренировкам, он их выполняет. У меня к нему вопросов нет", – сказал Курята.