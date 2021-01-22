Премьер-лига
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Известны все четыре спарринг-партнера Десны на турецком сборе
Сербия, Северная Македония, Узбекистан и Грузия
В ночь с 21-го на 22-е января черниговская "
На данном сборе черниговский клуб запланировал 4 спарринга.
Десна на сборах сыграет:
- 25 января – "Партизан" (Белград, Сербия)
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- 30 января – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
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- 31 января – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)
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- 9 февраля – "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
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Источник:ФК Десна
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