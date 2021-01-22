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Известны все четыре спарринг-партнера Десны на турецком сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Сербия, Северная Македония, Узбекистан и Грузия

Известны все четыре спарринг-партнера Десны на турецком сборе
Новина українською

В ночь с 21-го на 22-е января черниговская "Десна" отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

На данном сборе черниговский клуб запланировал 4 спарринга.

Десна на сборах сыграет:

  • 25 января – "Партизан" (Белград, Сербия)
  • 30 января – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
  • 31 января – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан)
  • 9 февраля – "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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