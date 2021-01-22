Из Динамо в Динамо: Киев интересуется хавбеком Бухареста

Киевское " Динамо " интересуется румынским полузащитником Деяном Сореску, который выступает за "Динамо" Бухарест, сообщает румынское издание Sport.

По информации источника, за игрока киевляне готовы заплатить 500 тысяч евро.

Сам футболист, который недавно подписал новый контракт со своим клубом, также был бы не против сменить обстановку из-за нестабильного финансового положения в команде из Бухареста

Отмечается, что общим знаменателем трансфера должен стать Мирча Луческу, который имеет давние дружеские связи с "красными собаками". Более того, румынский специалист хотел бы в дальнейшем наладить взаимовыгодное сотрудничество между двумя динамовскими клубами.

Отметим, что Сореску в нынешнем сезоне за "Динамо" Бухарест провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.