Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из Динамо в Динамо: Киев интересуется хавбеком Бухареста
И всего за 500 тысяч евро
Киевское "
По информации источника, за игрока киевляне готовы заплатить 500 тысяч евро.
Сам футболист, который недавно подписал новый контракт со своим клубом, также был бы не против сменить обстановку из-за нестабильного финансового положения в команде из Бухареста
Отмечается, что общим знаменателем трансфера должен стать Мирча Луческу, который имеет давние дружеские связи с "красными собаками". Более того, румынский специалист хотел бы в дальнейшем наладить взаимовыгодное сотрудничество между двумя динамовскими клубами.
Отметим, что Сореску в нынешнем сезоне за "Динамо" Бухарест провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.
Популярное сейчас
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Коуч Днепра-1 заявил о поиске игроков на 4 позиции и высказался о Сергее Кравченко
- Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО