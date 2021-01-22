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"Мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить" - поздравление Олимпика с Днем соборности Украины
Клуб поздравил всех украинцев
Донецкий "
"Поздравляем всех украинцев с этим важнейшим праздником для нашей страны. Он символизирует то, что мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить.
Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать!", – сказано в поздравлении донецкого клуба.
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