"Мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить" - поздравление Олимпика с Днем соборности Украины

Донецкий " Олимпик " в соцсетях поздравил с Днем соборности Украины.

"Поздравляем всех украинцев с этим важнейшим праздником для нашей страны. Он символизирует то, что мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить.

Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать!", – сказано в поздравлении донецкого клуба.