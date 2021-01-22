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"Мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить" - поздравление Олимпика с Днем соборности Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб поздравил всех украинцев

"Мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить" - поздравление Олимпика с Днем соборности Украины
Новина українською

Донецкий "Олимпик" в соцсетях поздравил с Днем соборности Украины.

"Поздравляем всех украинцев с этим важнейшим праздником для нашей страны. Он символизирует то, что мы все — один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить.

Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать!", – сказано в поздравлении донецкого клуба.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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