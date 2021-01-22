Максим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные

Арендованный у " Шахтера " полузащитник "Мариуполя" Максим Чех рассказал об условиях работы "горняков" в Донецке.

"В Донецке очень классно было. Если я не ошибаюсь, то наша база входила в топ-5 в Европе. Там условия просто фантастические. Питание невероятное, поля классные, натуральные и искусственные, вообще топ. Таких баз еще в Украине не видел, и не будет таких наверное никогда.

"Рух" там что-то строит, но я там не был. То, что видел по видео и фото, выглядит классно. У нас было одно искусственное поле, а натуральных где-то три-четыре. Не знаю, что сейчас с этой базой. Говорят, что там жили военные", – сказал Чех.