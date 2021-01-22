  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные

Премьер-лига
(1 голосов)

Условия были просто фантастические

Максим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные
Новина українською

Арендованный у "Шахтера" полузащитник "Мариуполя" Максим Чех рассказал об условиях работы "горняков" в Донецке.

"В Донецке очень классно было. Если я не ошибаюсь, то наша база входила в топ-5 в Европе. Там условия просто фантастические. Питание невероятное, поля классные, натуральные и искусственные, вообще топ. Таких баз еще в Украине не видел, и не будет таких наверное никогда.

"Рух" там что-то строит, но я там не был. То, что видел по видео и фото, выглядит классно. У нас было одно искусственное поле, а натуральных где-то три-четыре. Не знаю, что сейчас с этой базой. Говорят, что там жили военные", – сказал Чех.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Максим Чех
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.01.2021 в 22:56
Военные? Ещё один чуханец...
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
22.01.2021 в 22:52
Не военные, а банановые сепары...Все с тобой ясно Максим...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...