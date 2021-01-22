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Максим Чех: Не знаю, что сейчас с базой Шахтера в Донецке. Говорят, что там жили военные
Условия были просто фантастические
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"В Донецке очень классно было. Если я не ошибаюсь, то наша база входила в топ-5 в Европе. Там условия просто фантастические. Питание невероятное, поля классные, натуральные и искусственные, вообще топ. Таких баз еще в Украине не видел, и не будет таких наверное никогда.
"Рух" там что-то строит, но я там не был. То, что видел по видео и фото, выглядит классно. У нас было одно искусственное поле, а натуральных где-то три-четыре. Не знаю, что сейчас с этой базой. Говорят, что там жили военные", – сказал Чех.
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