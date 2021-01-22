"Считаем недопустимым ограничение свободы слова" - Динамо подаст апелляцию на решение КДК о штрафе Суркису

"Динамо" заявило о намерении подать апелляцию на решение КДК УАФ, которым на Игоря Суркиса был наложен штраф в размере 50 тысяч гривен из-за некорректных высказываний президента киевлян.

"Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным. Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью. После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ", – сказано в заявлении клуба.