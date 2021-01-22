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"Считаем недопустимым ограничение свободы слова" - Динамо подаст апелляцию на решение КДК о штрафе Суркису
Борьба продолжается
"Динамо" заявило о намерении подать апелляцию на решение КДК УАФ, которым
"Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.
Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.
После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ", – сказано в заявлении клуба.
Напомним, что в одном из интервью Игорь Суркис высказался на тему судейства в украинском футболе, в частности,
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