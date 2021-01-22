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"Считаем недопустимым ограничение свободы слова" - Динамо подаст апелляцию на решение КДК о штрафе Суркису

Премьер-лига
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"Считаем недопустимым ограничение свободы слова" - Динамо подаст апелляцию на решение КДК о штрафе Суркису
Новина українською

"Динамо" заявило о намерении подать апелляцию на решение КДК УАФ, которым на Игоря Суркиса был наложен штраф в размере 50 тысяч гривен из-за некорректных высказываний президента киевлян.

"Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.

После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ", – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что в одном из интервью Игорь Суркис высказался на тему судейства в украинском футболе, в частности, о роли вице-президента УАФ Вадима Костюченко в назначении арбитров на матчи.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
22.01.2021 в 22:42
Да-да, про свободу слова сейчас очень актуально...
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