Караваев: Выходить с капитанской повязкой Динамо - это гордость и честь

Игрок " Динамо " Александр Караваев поделился эмоциями от спарринга с солигорским "Шахтером" (2:0) и тренировочного сбора в целом.

- Вчера в контрольном матче с "Шахтером" ты вывел команду на поле в статусе капитана. Какие у тебя в связи с этим эмоции?

- Это гордость и честь потому что "Динамо" - легендарный клуб, и когда ты выходишь на поле с капитанской повязкой, чувствуешь большую ответственность. Конечно, это придает намного больше мотивации, уверенности, желания.

- Было заметно, что "Шахтер" готовился к игре с "Динамо", к тому же у команды украинский тренер. Это чувствовалось на поле?

- Нам тоже было видно, что они очень настроены, как на официальную игру. Им был важен результат. Мы рассматривали этот матч не только с позиции результата, но и игры, физических кондиций. Да, это ощущалось, но мы отталкивались от своей игры.

- "Динамо" сыграло уже два контрольных матча. В каких кондициях сейчас игроки?

- Сейчас физические кондиции уже намного лучше, потому что в первую неделю-полторы мы делали очень много беговой работы, то есть закладывали физическую форму. А затем уже делали то же с мячом, и большие нагрузки были в игровом плане, например, держание мяча, и тактики было много. Мы потихоньку входим в этот режим и уже намного лучше чувствуем себя в игре – больше сил, энергии. Чувствуем, что можем играть уже не по тайму, а больше тайма. С каждым днем все лучше и лучше.

- Чем тренировки на сборах отличаются от работы в течении сезона?

- В принципе, мы делаем все то же самое, что и во время сезона. Но, конечно, здесь больше времени уделяем тактике. Так как в течении сезона у нас по одной тренировке в день, а во время сбора – по две, здесь увеличивается объем работы, мы делаем больше повторений. Наша цель – чтобы все доходило до автоматизма, как этого требует тренер. Благодаря тому, что здесь больше времени, мы больше успеваем сделать.