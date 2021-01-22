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Леонид Буряк стал амбассадором Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет продвигать бренд

Леонид Буряк стал амбассадором Динамо
Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк стал амбассадором киевского клуба.

Специалист будет представлять и продвигать бренд "Динамо" в Украине и на международном уровне.

"Как бывший игрок "Динамо", я горд, что мне выпала честь носить звание первого посла клуба. При этом стоит отметить, что таких футболистов, которые отдали лучшие годы карьеры "Динамо" и внесли огромный вклад в историю команды, довольно много. Все мы продолжаем поддерживать родной для нас клуб.

В моем понимании, амбассадор – это человек, который будет представлять и прославлять киевское "Динамо". Если в течение многих лет я делал это на футбольном поле, как игрок, пожалуй, несколько подсознательно, то теперь с честью и гордостью буду продолжать эту миссию уже в качестве официального представителя.

"Динамо" – выдающийся клуб с великими традициями и большими победами, и мы будем стремиться донести это широкой общественности.

Звание посла для меня очень почетно и поэтому я благодарен киевскому "Динамо" в лице президента клуба Игоря Суркиса за оказанное доверие и возможность присоединиться к формированию современного бренда "Динамо", – сказал Буряк.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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