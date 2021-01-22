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Леонид Буряк стал амбассадором Динамо
Будет продвигать бренд
Экс-игрок и тренер "
Специалист будет представлять и продвигать бренд "Динамо" в Украине и на международном уровне.
"Как бывший игрок "Динамо", я горд, что мне выпала честь носить звание первого посла клуба. При этом стоит отметить, что таких футболистов, которые отдали лучшие годы карьеры "Динамо" и внесли огромный вклад в историю команды, довольно много. Все мы продолжаем поддерживать родной для нас клуб.
В моем понимании, амбассадор – это человек, который будет представлять и прославлять киевское "Динамо". Если в течение многих лет я делал это на футбольном поле, как игрок, пожалуй, несколько подсознательно, то теперь с честью и гордостью буду продолжать эту миссию уже в качестве официального представителя.
"Динамо" – выдающийся клуб с великими традициями и большими победами, и мы будем стремиться донести это широкой общественности.
Звание посла для меня очень почетно и поэтому я благодарен киевскому "Динамо" в лице президента клуба Игоря Суркиса за оказанное доверие и возможность присоединиться к формированию современного бренда "Динамо", – сказал Буряк.
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