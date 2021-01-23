Шахаб: Олимпик вышел на меня через соцсети

Иранский форвард "Олимпика" Шахаб Захеди в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, как он оказался в донецком клубе.

— В "Олимпике" вы успели поработать с Жулио Сезаром и Висенте Гомесом. Разница между этими специалистами большая?

— Я приехал в "Олимпик", когда главным тренером был Жулио Сезар. Я знал, что он когда-то играл в "Реале", но понятия не имел, что он из себя представляет как тренер. К сожалению, я недолго поработал с ним. Он принял команду, когда та только строилась. Пришло много исполнителей, взаимосвязи еще не были налажены, футболисты плохо знали друг друга. Жулио Сезару просто не хватило времени, чтобы показать все, что он умеет. Ситуация развивалась не в его пользу. Мы не могли найти свою игру, потеряли много очков на старте.

Висенте Гомесу удалось перезагрузить команду. Главное, что он сделал — превратил "Олимпик" в одно целое, мы бились друг за друга. Он привил ребятам сильный менталитет. Мы прибавляли с каждым матчем. Он не смотрел в турнирную таблицу, а начал работу с чистого листа. Он сильный тактик. На тренировках мы много вкалывали. Должны были делать даже больше, чем требовалось.

— Это правда, что вы оказались в "Олимпик" благодаря LinkedIn?

— Да, все так и было. Меня нашел Антон Дяченко (нынешний ассистент главного тренера, пришедший в клуб еще в штабе Вячеслава Шевчука — авт.) с помощью этой соцсети. Интересно и то, что когда меня приглашали в "Олимпик", Жулио Сезар еще не был главным тренером. Когда же он возглавил команду, то не знал, что я футболист. Возможно, думал, что я сотрудник клуба. Когда он меня увидел, спросил, кто я такой.