Премьер-лига
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Десна продлила контракт со своим капитаном
Владислав Огиря подписал 2-летнее соглашение
Полузащитник "Десны" Владислав Огиря продлил контракт с клубом, сообщает официальный канал клуба в Telegram.
Новое соглашение капитана с черниговцами рассчитано на два года.
Напомним, Огиря выступает за "Десну" с января 2018-го года. Ранее 30-летний хавбек также выступал за "Зарю", белоцерковский "Арсенал", "Олимпик", "Александрию" и казахстанский "Иртыш".
Огиря отыграл во всех матчах "Десны" в УПЛ в этом сезоне, проведя на поле 1157 из 1170 игровых минут.
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