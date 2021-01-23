Десна продлила контракт со своим капитаном

Полузащитник "Десны" Владислав Огиря продлил контракт с клубом, сообщает официальный канал клуба в Telegram.

Новое соглашение капитана с черниговцами рассчитано на два года.

Напомним, Огиря выступает за "Десну" с января 2018-го года. Ранее 30-летний хавбек также выступал за "Зарю", белоцерковский "Арсенал", "Олимпик", "Александрию" и казахстанский "Иртыш".

Огиря отыграл во всех матчах "Десны" в УПЛ в этом сезоне, проведя на поле 1157 из 1170 игровых минут.