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Бухал, Бондаренко и Стецков тренируются вне общей группы Александрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроки восстанавливаются после повреждений

Бухал, Бондаренко и Стецков тренируются вне общей группы Александрии
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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о начале тренировочного сбора в Турции.

"После домашних тренировок на морозе на искусственном поле и значительной беговой работы мы наконец вышли на натуральный газон. Мы довольны условиями для тренировок, они позволяют нам продуктивно провести сборы.

Утром мы работали над локальной выносливостью, вся работа была с мячом, нагрузка – выше среднего. Ребята работали самоотверженно, с большим желанием и вдохновением. Вечером были игровые упражнения в малых группах. Одна из них – очень серьезная.

Было заметно, что ребятам непросто, но мы остались довольны их работой и тем, как команда двигалась. Конечно, еще есть много брака, но это только первый день и мы понимаем, над чем и как работать.

Три игрока – Бухал, Бондаренко и Стецков – занимаются по индивидуальной программе. Глеба и Валерия мы решили немного поберечь, чтобы они были максимально готовы. У Тимура травма серьезная – боковая связка. Но, мы надеемся, что в ближайшее время все они смогут тренироваться в общей группе", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля. На сборах команда планирует сыграть 5-6 спаррингов.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Валерий Бондаренко Глеб Бухал
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