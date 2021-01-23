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Рябоконь: У Десны есть договорённость по иностранному левому защитнику

Премьер-лига
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В ближайшее время в Чернигове может появиться новый легионер

Рябоконь: У Десны есть договорённость по иностранному левому защитнику
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Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о запланированных спаррингах и потенциальном новичке команды.

"Меняются у нас соперники. Была договоренность с "Шерифом" на 7 февраля, но они не выехали. Также пока не нашли соперника на 4 февраля. Пока 25 января – "Партизан", 30-го – "Шкендия", 31-го – "Локомотив" Ташкент. Также планируем сыграть с "Агробизнесом", 7 февраля вместо "Шерифа", наверное, будет "Кайсар" и 9-го Локомотив Тбилиси. Вот такие спарринги.

Один легионер должен быть, есть предварительная договоренность. Возможно, появится уже завтра и с понедельника будет подписан контракт. Это левоногий защитник, который может играть в центре и на фланге. Но пока не подписали, лучше не будем озвучивать", – сказал Рябоконь в эфире "Футбол NEWS".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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