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Рябоконь: У Десны есть договорённость по иностранному левому защитнику
В ближайшее время в Чернигове может появиться новый легионер
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о запланированных спаррингах и потенциальном новичке команды.
"Меняются у нас соперники. Была договоренность с "Шерифом" на 7 февраля, но они не выехали. Также пока не нашли соперника на 4 февраля. Пока 25 января – "Партизан", 30-го – "Шкендия", 31-го – "Локомотив" Ташкент. Также планируем сыграть с "Агробизнесом", 7 февраля вместо "Шерифа", наверное, будет "Кайсар" и 9-го Локомотив Тбилиси. Вот такие спарринги.
Один легионер должен быть, есть предварительная договоренность. Возможно, появится уже завтра и с понедельника будет подписан контракт. Это левоногий защитник, который может играть в центре и на фланге. Но пока не подписали, лучше не будем озвучивать", – сказал Рябоконь в эфире "Футбол NEWS".
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