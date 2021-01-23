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Сегодня Шахтёр проведёт контрольный матч с Лудогорцем

Премьер-лига
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Второй матч на сборах

Сегодня Шахтёр проведёт контрольный матч с Лудогорцем
UA-Футбол
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Подопечные Луиша Каштру продолжают подготовку ко второй части чемпионата Украины и к дебюту в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда проводит сборы в Турции, где сегодня состоится второй контрольный матч.

Спарринг-партнёром "горняков" станет болгарский "Лудогорец". Разградский клуб выиграл девять подряд чемпионатов страны и сейчас идёт к десятой победе: команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя - пловдивский "Локомотив" - на шесть баллов.

Ранее соперники дважды встречались на сборах, но не проводили официальных встреч. В январе 2018 года оппоненты разошлись миром (2:2), а летом 2019-го победа была на стороне дончан (3:0).

Напомним, что для "Шахтёра" это второй матч на сборах. В четверг "горняки" свели к ничьей поединок против "Леха" 1:1 благодаря голу с пенальти Виктора Коваленко на 90+1 минуте.

Матч "Шахтёр" - "Лудогорец" состоится в субботу, 23 января, и начнётся в 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры покажет клубный канал "оранжево-чёрных" - "Шахтёр ТВ", который доступен по платной подписке. Бесплатная альтернатива, чтобы следить за игрой - текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь и аудио трансляция поединка, организованная нашим сайтом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
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