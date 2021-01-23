Сегодня Шахтёр проведёт контрольный матч с Лудогорцем

Подопечные Луиша Каштру продолжают подготовку ко второй части чемпионата Украины и к дебюту в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда проводит сборы в Турции, где сегодня состоится второй контрольный матч.

Спарринг-партнёром "горняков" станет болгарский "Лудогорец". Разградский клуб выиграл девять подряд чемпионатов страны и сейчас идёт к десятой победе: команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя - пловдивский "Локомотив" - на шесть баллов.

Ранее соперники дважды встречались на сборах, но не проводили официальных встреч. В январе 2018 года оппоненты разошлись миром (2:2), а летом 2019-го победа была на стороне дончан (3:0).

Напомним, что для "Шахтёра" это второй матч на сборах. В четверг "горняки" свели к ничьей поединок против "Леха" 1:1 благодаря голу с пенальти Виктора Коваленко на 90+1 минуте.