Заря предлагала Олимпику обменять Шахаба на Махарадзе

При переговорах по форварду "Олимпика" Шахабу Захеди "Заря" предлагала донецкому клубу вратаря Заури Махарадзе с возможной доплатой, сообщает "Профутбол Digital".

Тажке луганчане предлагали форварда Михайла Перовича, но оба футболиста отказались переходить в "Олимпик".

В итоге Махарадзе перешел в "Днепр-1", Перович также покинул "Зарю".

Ранее сообщалось, что "Заря" остаётся приоритетом для Захеди, несмотря на вариант с "Риу Аве".