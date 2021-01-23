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Заря предлагала Олимпику обменять Шахаба на Махарадзе

Премьер-лига
(1 голосов)

Также предполагалась доплата

Заря предлагала Олимпику обменять Шахаба на Махарадзе
Новина українською

При переговорах по форварду "Олимпика" Шахабу Захеди "Заря" предлагала донецкому клубу вратаря Заури Махарадзе с возможной доплатой, сообщает "Профутбол Digital".

Тажке луганчане предлагали форварда Михайла Перовича, но оба футболиста отказались переходить в "Олимпик".

В итоге Махарадзе перешел в "Днепр-1", Перович также покинул "Зарю".

Ранее сообщалось, что "Заря" остаётся приоритетом для Захеди, несмотря на вариант с "Риу Аве".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Заури Махарадзе Шахаб Захеди Михайло Перович
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
23.01.2021 в 13:27
Думаю, что Олимпик не в той позиции, чтобы перебирать: берите, что дают иначе можете остаться с носом...
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