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Заря предлагала Олимпику обменять Шахаба на Махарадзе
Также предполагалась доплата
При переговорах по форварду "Олимпика" Шахабу Захеди "Заря" предлагала донецкому клубу вратаря Заури Махарадзе с возможной доплатой, сообщает "Профутбол Digital".
Тажке луганчане предлагали форварда Михайла Перовича, но оба футболиста отказались переходить в "Олимпик".
В итоге Махарадзе перешел в "Днепр-1", Перович также покинул "Зарю".
Ранее сообщалось, что "Заря" остаётся приоритетом для Захеди, несмотря на вариант с "Риу Аве".
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ascent (Луксор)
23.01.2021 в 13:27
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