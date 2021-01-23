Герой футбольного дня. Игор Йовичевич

Положению Игоря Йовичевича могут позавидовать многие тренеры команд УПЛ. Почти все участники чемпионата, за исключением "Динамо" и "Шахтера", не шикуют в плане трансферов. Аренда, свободные агенты, "сбитые летчики" – это то, чем довольствуется большинство украинских команд. А вот "Днепр-1" в этом плане организован немного лучше: аутсайдер лиги может позволить себе за деньги приглашать легионеров. Пусть недорогих, но для большинства конкурентов днепрян даже это роскошь.

Вагнер Гонсалвеш на "трансфермаркете" уже числится игроком "Днепра-1". Он будет четвертым легионером в нынешнем составе команды после Дугласа, Лукаса Тейлора и Ди Франко (без учета Зауре Махарадзе). В "Заре", "Ворскле", "Олимпике" и даже "Минае" игроков-иностранцев больше, но "Днепр-1" хорошо укомплектован украинцами. К тому же точно известно, что работа по усилению состава активно ведется дальше. По общей стоимости футболистов "Днепр-1" располагается аккуратно в середине списка участников УПЛ. То есть, крепкий середняк с претензиями на место в еврокубках. По факту же спортивных результатов "Днепр-1" – худшая команда первого круга УПЛ.

Вина, очевидно, лежит на плечах Игоря Йовичевича. Похоже, что по своей сути хорват – сильный теоретик, но отнюдь не практик. Вот послушайте: "Руководство клуба работает над тем, чтобы найти нескольких вингеров, правого крайнего защитника и одного опорного полузащитника. Эти позиции должны усилить, чтобы иметь больше тактических вариантов по схемам 4-1-4-1 или 4-2-3-1 . То есть две "8"-ки, которые смогут врываться из глубины в завершающей фазе, два динамические опорники, которые могут из глубины подключиться к атаке, а не только быть "фиксированными". Это должна быть команда различных профилей, которую я могу под каждого соперника, под каждую схему, просто выбрать и отшлифовать".

Так красиво с журналистами никто не общается. Такие посвящения в тактические нюансы тренера обычно не считают нужным выносить на всеобщее обозрение, но Йовичевич не из таких. Так было еще тогда, когда он работал в "Карпатах". Тогда тоже теория превалировала над практикой.

Демагогию любит разводить Вячеслав Грозный. Когда он был тренером "Говерлы", то послематчевые пресс-конференции превращались в третьи таймы поединков. Его спичи растягивались во времени на добрые полчаса, а то и больше. Но игра "Говерлы" в большинстве поединков была примитивной – то же, что сейчас наблюдается у "Днепра-1". Ведь играть в футбол – это чуть другое, чем читать лекции.

Грозный хотя бы раскрыл некоторых молодых футболистов (Качараба, Буяльский, Хлёбас), а Йовичевич пока тренер вообще без достижений. У хорвата только две победы в десяти матчах чемпионата, выход в четвертьфинал Кубка Украины по головам соперников из низших по классу дивизионов и большие планы на будущее. Но за счет чего их достигать? Йовичевич говорит, что немного трудно подстроиться под команду, собранную предшественником. Во втором круге это уже будет его команда. И оправдываться будет труднее.