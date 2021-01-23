Минай планирует подписать бывших игроков Динамо и Карпат

В субботу, 23 марта, закарпатский "Минай" отправится на тренировочный зимний сбор в Турцию. Там тренерский штаб планирует пересмотреть в деле четырех потенциальных новичков.

Главный наставник команды Василий Кобин обратил внимание на центрального защитника Даниила Карася, который является воспитанником киевского "Динамо". Последним клубом игрока был "Горняк-Спорт", за который он провел в первом круге 18 матчей. Также на карандаше находится Орест Панчишин - воспитанник львовских "Карпат", за которые и выступал до этого момента футболист. Они оба проходили первый этап зимней подготовки с "Минаем" и хорошо зарекомендовали себя. Предварительная договоренность о контрактах между сторонами уже достигнута, однако Василий Кобин хочет просмотреть футболистов в спаррингах.

Отметим, что еще два легионера могут стать полноценными игроками закарпатцев, если они смогут должным образом показать себя в товарищеских встречах. Речь идет о левом защитнике и правом полузащитнике. Имена потенциальных иностранных новичков пока не разглашаются.

"Минай" пробудет в Турции до 6-го февраля и проведет там шесть спаррингов. Первый официальный матч нового года подопечные Кобина сыграют против "Львова" в рамках 14-го тура УПЛ. Базовый день поединка - 13-е февраля.