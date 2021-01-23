Днепр-1 разорвал контракт с центральным защитником

"Днепр-1" объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с центральным защитником Максимом Лопиренком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста был действителен до 2022-го года. Украинец прошел путь с клубом с начала его основания - 2017-й год. За это время он сыграл 91 матч в Первой и Второй лигах Украины, УПЛ и Кубке Украины и записал в свой актив три гола.

Первую половину сезона 25-летний Лопирьонок провел на правах аренды в "Минае", за который сыграл 11 матчей.