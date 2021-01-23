  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 разорвал контракт с центральным защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 разорвал контракт с центральным защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Лопиренок покинул команду

Днепр-1 разорвал контракт с центральным защитником
Новина українською

"Днепр-1" объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с центральным защитником Максимом Лопиренком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста был действителен до 2022-го года. Украинец прошел путь с клубом с начала его основания - 2017-й год. За это время он сыграл 91 матч в Первой и Второй лигах Украины, УПЛ и Кубке Украины и записал в свой актив три гола.

Первую половину сезона 25-летний Лопирьонок провел на правах аренды в "Минае", за который сыграл 11 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы УПЛ Максим Лопыренок Днепр-1 Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...